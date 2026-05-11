I VOTI DEGLI ALTRI - RENSCH "l'uomo della provvidenza" - MALEN "magistrale" - GASPERINI "chi vince ha sempre ragione"

La Roma supera con una rimonta folle il Parma. Al Tardini termina 2-3, decisive le reti arrivate negli ultimi minuti siglate da Rensch e Malen. Il primo viene definito "L'uomo della provvidenza". (Corriere dello Sport) Mentre l'attaccante non smette più di stupire: "Un gol con uno stop a seguire spettacolare e una freddezza incredibile dal dischetto, oltre a quello annullato dove aveva tirato fuori una giocata incredibile. Magistrale". (Il Tempo). Risultano vincenti i cambi di Gasperini: "Primo tempo perfetto, ripresa lacunosa. Con i cambi fa un po' di confusione, ma alla fine vince. E chi vince ha sempre ragione". (La Gazzetta dello Sport)

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Romanista, Tuttosport)

Svilar 6

Mancini 5,66

Ndicka 5,58

Hermoso 5,08

Celik 5,75

Cristante 5,91

Konè 6,08

Wesley 6,16

Soulé 5,41

Dybala 7,16

Malen 8,08

Ghilardi 6,08

El Aynaoui 6,08

Pisilli 6,16

Rensch 7,58

Venturino 6,1

Gasperini 6,83

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 6

Hermoso 5

Celik 6

Cristante 5.5

Konè 6

Wesley 6

Soulé 5.5

Dybala 7

Malen 7.5

Ghilardi 6

El Aynaoui 6.5

Pisilli 6

Rensch 8

Venturino sv

Gasperini 6.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5

Hermoso 5

Celik 5.5

Cristante 6

Konè 6

Wesley 6.5

Soulé 5.5

Dybala 7

Malen 8

Ghilardi 6.5

El Aynaoui 6

Pisilli 6

Rensch 7.5

Venturino 6

Gasperini 6

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 5.5

Hermoso 5

Celik 6

Cristante 6.5

Konè 6.5

Wesley 6.5

Soulé 5.5

Dybala 7.5

Malen 9

Ghilardi 6

El Aynaoui 6.5

Pisilli 7

Rensch 8

Venturino 6

Gasperini 8

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Hermoso 5

Celik 5.5

Cristante 6

Konè 6

Wesley 6

Soulé 5

Dybala 7

Malen 7.5

Ghilardi 6

El Aynaoui 6

Pisilli 6

Rensch 7.5

Venturino 6.5

Gasperini 6.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6

Hermoso 5.5

Celik 6

Cristante 6

Konè 6.5

Wesley 6.5

Soulé 6

Dybala 8

Malen 8.5

Ghilardi 6

El Aynaoui 6

Pisilli 6.5

Rensch 7.5

Venturino 6

Gasperini 7

TUTTOSPORT

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Hermoso 5

Celik 5.5

Cristante 5.5

Konè 5.5

Wesley 5.5

Soulé 5

Dybala 6.5

Malen 8

Ghilardi 6

El Aynaoui 5.5

Pisilli 5.5

Rensch 7

Venturino 6

Gasperini 7