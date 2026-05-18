I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini "incanta l'Olimpico", Wesley "non in giornata". Dybala "joya che diventa estasi", Gasperini "futuro nelle proprie mani"

La Roma, in un Olimpico tutto giallorosso, dopo un primo tempo più equilibrato, in cui, probabilmente, ha sentito le pressioni del derby e del quarto posto (agganciato grazie alla sconfitta della Juventus contro la Fiorentina), vince 2-0 contro la Lazio, creando anche i presupposti per aumentare ulteriormente il vantaggio, senza però riuscirci. Decisiva la doppietta di uno straordinario Mancini (8.35), insuperabile in difesa e glaciale di testa, da romanista vero, in assenza di Pellegrini, si carica la Roma sulle spalle e la porta in Champions: "Due colpi di testa che incantano lo Stadio Olimpico: i difensori della Lazio sembrano dei lillipuziani al suo cospetto. Si prende la copertina con una doppietta da urlo, ma la sua prestazione è ottima anche dal punto di vista difensivo: annulla Dia quando si sposta al centro e salva su Cancellieri" (Il Tempo). Chi invece ha un po' deluso è Wesley (5.21), confuso e ingenuo nel rimediare un rosso inutile nella rissa con Rovella, salterà il Verona: "Trascorre la prima mezz'ora tra errori, stop sbagliati e corse a vuoto. Che non sia giornata lo conferma nella ripresa: sul 2-0 e partita in assoluto controllo, si fa coinvolgere in una rissa inutile con Rovella che gli costa il rosso e gli farà saltare l'ultima gara a Verona". (Il Messaggero). Dopo un primo tempo in sordina ha illuminato l'Olimpico con le sue giocate, Dybala (7.14) ha dimostrato perché Gasp lo vuole rinnovare, alle giuste condizioni, per il prossimo anno: "Interpretazione magistrale: con la sfida arcigna, dà battaglia; se ha palla fra i piedi, li fa ricorrere alle cattive; quando calcia da corner pennella l'assist del visibilio. Che si acuisce quando passa accanto a quegli altri esultando: Joya che diventa estasi. Tutto il resto è noia" (Il Romanista). Chi ci ha sempre creduto e alla fine ha portato la sua squadra in zona Champions ad una giornata dalla fine, mister Gasperini (7.57), bravo anche a riequilibrare la sua squadra dopo l'espulsione: "È il secondo allenatore della Roma negli ultimi 50 anni a vincere di fila i suoi primi due derby. È il primo a vincerlo portando la Roma in zona Champions a una giornata dalla fine. È la Roma di Gasp, è una squadra che pende dalle labbra del proprio tecnico che tra le tante difficoltà ha portato i suoi ragazzi ad avere destino e futuro nelle proprie mani". (Il Corriere dello Sport)

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica)

Svilar 6.21

Mancini 8.35

Ndicka 5.92

Hermoso 6.71

Celik 6.35

Pisilli 6.28

El Aynaoui 6.85

Wesley 5.21

Cristante 6.85

Dybala 7.14

Malen 6.42

Rensch 6.35

El Shaarawy 6.14

Ziolkowski 6.25

Soulé 6.50

Dovbyk 6.50

Gasperini 7.57

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 8

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 6

Pisilli 6

El Aynaoui 6.5

Wesley 5

Cristante 7

Dybala 7

Malen 6

Rensch 6

El Shaarawy 6

Ziolkowski S.V.

Soulé S.V.

Dovbyk S.V.

Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 8

Ndicka 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Pisilli 6

El Aynaoui 6.5

Wesley 5

Cristante 7

Dybala 7

Malen 6

Rensch 6

El Shaarawy 6

Ziolkowski S.V.

Soulé S.V.

Dovbyk S.V.

Gasperini 8

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 8

Ndicka 5.5

Hermoso 6.5

Celik 6.5

Pisilli 6

El Aynaoui 7

Wesley 4.5

Cristante 7

Dybala 7

Malen 6.5

Rensch 6.5

El Shaarawy 6

Ziolkowski S.V.

Soulé 6

Dovbyk S.V.

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 9

Ndicka 5.5

Hermoso 7

Celik 6.5

Pisilli 6

El Aynaoui 7

Wesley 5.5

Cristante 6.5

Dybala 7

Malen 6.5

Rensch 6.5

El Shaarawy 6

Ziolkowski 6

Soulé S.V.

Dovbyk S.V.

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 9

Ndicka 6.5

Hermoso 8

Celik 7.5

Pisilli 7

El Aynaoui 7.5

Wesley 6.5

Cristante 7.5

Dybala 8

Malen 7.5

Rensch 7

El Shaarawy 7

Ziolkowski 6.5

Soulé 7

Dovbyk 6.5

Gasperini 9

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 8

Ndicka 5.5

Hermoso 6

Celik 6

Pisilli 7

El Aynaoui 6.5

Wesley 5

Cristante 6.5

Dybala 7

Malen 6.5

Rensch 6

El Shaarawy 6

Ziolkowski S.V.

Soulé S.V.

Dovbyk S.V

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 8.5

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 6

Pisilli 6

El Aynaoui 7

Wesley 5

Cristante 6.5

Dybala 7

Malen 6

Rensch 6.5

El Shaarawy 6

Ziolkowski S.V.

Soulé S.V.

Dovbyk S.V.

Gasperini 7.5