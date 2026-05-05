I VOTI DEGLI ALTRI - MALEN "non segna ma è solo un caso" - HERMOSO "ci ha preso gusto" - WESLEY "alza il il livello qualitativo"

La Roma batte 4-0 la Fiorentina e mette pressione alla Juventus quarta. Non segna ma fa brillare gli occhi Donyell Malen: "Da solo semina la difesa viola e si candida a esserne il maggior incubo. Non segna ma è solo un caso, mentre non lo è quella seconda delizia consecutiva d'esterno che vale un altro assist" (Il Romanista). Sugli scudi Mario Hermoso, autore di un gol e un assist: "Lo spagnolo ci ha preso gusto. Con il 3-0 di ieri è al quarto gol stagionale, il terzo in campionato. E dietro domina con una tranquillità disarmante." (Il Messaggero). Tra i migliori anche Wesley: "Gasp lo ha ribadito anche nella passata conferenza: sono gli acquisti come il brasiliano che alzano il livello qualitativo della rosa. E si vede. Un gol del raddoppio magnifico, una corsa continua nel supportare l’attacco e coprire la difesa. Cinque reti stagionali alla sua prima stagione lontano dal Brasile. Ah, si: ha solo 22 anni." (Corriere dello Sport)

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,10

Mancini 7,21

Ndicka 6,86

Hermoso 7,36

Celik 6,36

Cristante 6,57

Konè 7,07

Wesley 7,50

Soulè 6,50

Pisilli 7,28

Malen 7,57

EL Shaarawy 6,25

Ghilardi 6,25

Dybala 6,25

Vaz sv

Ziolkowski SV

Gasperini 7,57

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar sv

Mancini 7,5

Ndicka 7

Hermoso 7.5

Celik 6

Cristante 6,5

Konè 7

Wesley 7.5

Soulè 6

Pisilli 8

Malen 8

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Celik 6

Cristante 6

Konè 7

Wesley 7,5

Soulè 6

Pisilli 7

Malen 7,5

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 7,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 7,5

Ndicka 7

Hermoso 8

Celik 6,5

Cristante 7

Konè 7,5

Wesley 8

Soulè 6,5

Pisilli 7,5

Malen 7,5

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 8

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso 7

Celik 6.5

Cristante 7

Konè 7

Wesley 7.5

Soulè 6,5

Pisilli 7

Malen 7,5

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6,5

Hermoso 7,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Konè 7

Wesley 7,5

Soulè 6,5

Pisilli 7,5

Malen 7

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 7,5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 7,5

Ndicka 7

Hermoso 7,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Konè 7

Wesley 7

Soulè 6,5

Pisilli 7,5

Malen 7,5

EL Shaarawy 6

Ghilardi 6

Dybala 6

Vaz sv

Ziolkowski sv

Gasperini 8

IL ROMANISTA

Svilar SV

Mancini 7

Ndicka 7

Hermoso 7

Celik 6,5

Cristante 6,5

Konè 7

Wesley 7,5

Soulè 6,5

Pisilli 7,5

Malen 8

EL Shaarawy 6,5

Ghilardi 6,5

Dybala 6,5

Vaz SV

Ziolkowski SV

Gasperini 7,5