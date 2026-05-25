I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "fatelo firmare" - Svilar "una parata che vale una stagione" - Gasperini "gli occhi della tigre"

La Roma vola in Champions League. La vittoria per 0-2 a Verona firmata da Malen e El Shaarawy, consegna ai giallorossi la massima competizione europea per club a distanza di 7 anni. Sugli scudi un sontuoso Paulo Dybala, autore di due assist e grandissime giocate: "Fatelo firmare subito. Costerà pure, ma la Roma in Champions la porta lui " (La Gazzetta dello Sport). Tra i pali il solito Mile Svilar con un autentico miracolo nega il vantaggio al Verona: "Una parata che forse vale una stagione" (Il Tempo). Sulla qualificazione in Champions League c'è ovviamente la firma di Gian Piero Gasperini: "Gli occhi della tigre, le urla disperate, gli incitamenti con il cuore in mano e poi le braccia al cielo" (Corriere dello Sport).

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.28

Ghilardi 5.5

Mancini 6.64

Hermoso 6.5

Celik 6.21

Cristante 6.78

Pisilli 5.57

Rensch 6.5

Dybala 8.42

Soulé 5.92

Malen 7.21

Ziolkowski 5.64

El Aynaoui 6.75

El Shaarawy 7.21

Koné 6

Vaz 6

Gasperini 7.78

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7.5

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 7

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 8.5

Soulé 6

Malen 7.5

Ziolkowski 5.5

El Aynaoui

El Shaarawy 7.5

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 8

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 7

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 8

Soulé 5.5

Malen 7

Ziolkowski 6

El Aynaoui 7

El Shaarawy 7

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 8

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7.5

Ghilardi 5.5

Mancini 7

Hermoso 7

Celik 6.5

Cristante 7

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 9

Soulé 6

Malen 7.5

Ziolkowski 5.5

El Aynaoui 7.5

El Shaarawy 7.5

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 8

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 7

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 8.5

Soulé 6

Malen 7

Ziolkowski 5.5

El Aynaoui 7

El Shaarawy 7

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 8

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6

Celik 6.5

Cristante 6

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 8

Soulé 6.5

Malen 8

Ziolkowski 5

El Aynaoui 6

El Shaarawy 7

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 7.5

Ghilardi 5.5

Mancini 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 7

Pisilli 5.5

Rensch 6.5

Dybala 8

Soulé 5.5

Malen 6

Ziolkowski 6

El Aynaoui 6

El Shaarawy 7

Koné 6

Vaz S.V.

Gasperini 7.5

IL ROMANISTA

Svilar 7.5

Ghilardi 5.5

Mancini 7

Hermoso 7

Celik 6.5

Cristante 6.5

Pisilli 6

Rensch 6.5

Dybala 9

Soulé 6

Malen 7.5

Ziolkowski 6

El Aynaoui 7

El Shaarawy 7.5

Koné 6

Vaz 6

Gasperini 8