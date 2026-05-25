I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "fatelo firmare" - Svilar "una parata che vale una stagione" - Gasperini "gli occhi della tigre"

La Roma vola in Champions League. La vittoria per 0-2 a Verona firmata da Malen e El Shaarawy, consegna ai giallorossi la massima competizione europea per club a distanza di 7 anni. Sugli scudi un sontuoso Paulo Dybala, autore di due assist e grandissime giocate: "Fatelo firmare subito. Costerà pure, ma la Roma in Champions la porta lui " (La Gazzetta dello Sport). Tra i pali il solito Mile Svilar con un autentico miracolo nega il vantaggio al Verona: "Una parata che forse vale una stagione" (Il Tempo). Sulla qualificazione in Champions League c'è ovviamente la firma di Gian Piero Gasperini: "Gli occhi della tigre, le urla disperate, gli incitamenti con il cuore in mano e poi le braccia al cielo" (Corriere dello Sport).
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 7.28
Ghilardi 5.5
Mancini 6.64
Hermoso 6.5
Celik 6.21
Cristante 6.78
Pisilli 5.57
Rensch 6.5
Dybala 8.42
Soulé 5.92
Malen 7.21
Ziolkowski 5.64
El Aynaoui 6.75
El Shaarawy 7.21
Koné 6
Vaz 6
Gasperini 7.78
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 7.5
Ghilardi 5.5
Mancini 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6
Cristante 7
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 8.5
Soulé 6
Malen 7.5
Ziolkowski 5.5
El Aynaoui
El Shaarawy 7.5
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 8
IL MESSAGGERO
Svilar 7
Ghilardi 5.5
Mancini 6.5
Hermoso 6
Celik 6
Cristante 7
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 8
Soulé 5.5
Malen 7
Ziolkowski 6
El Aynaoui 7
El Shaarawy 7
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 8
IL CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 7.5
Ghilardi 5.5
Mancini 7
Hermoso 7
Celik 6.5
Cristante 7
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 9
Soulé 6
Malen 7.5
Ziolkowski 5.5
El Aynaoui 7.5
El Shaarawy 7.5
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 8
IL CORRIERE DELLA SERA
Svilar 7
Ghilardi 5.5
Mancini 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6
Cristante 7
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 8.5
Soulé 6
Malen 7
Ziolkowski 5.5
El Aynaoui 7
El Shaarawy 7
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 8
LA REPUBBLICA
Svilar 7
Ghilardi 5.5
Mancini 6.5
Hermoso 6
Celik 6.5
Cristante 6
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 8
Soulé 6.5
Malen 8
Ziolkowski 5
El Aynaoui 6
El Shaarawy 7
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 7
IL TEMPO
Svilar 7.5
Ghilardi 5.5
Mancini 6.5
Hermoso 6.5
Celik 6
Cristante 7
Pisilli 5.5
Rensch 6.5
Dybala 8
Soulé 5.5
Malen 6
Ziolkowski 6
El Aynaoui 6
El Shaarawy 7
Koné 6
Vaz S.V.
Gasperini 7.5
IL ROMANISTA
Svilar 7.5
Ghilardi 5.5
Mancini 7
Hermoso 7
Celik 6.5
Cristante 6.5
Pisilli 6
Rensch 6.5
Dybala 9
Soulé 6
Malen 7.5
Ziolkowski 6
El Aynaoui 7
El Shaarawy 7.5
Koné 6
Vaz 6
Gasperini 8