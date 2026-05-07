I Friedkin a caccia del nuovo ds: prima offerta per Manna del Napoli

Roma rompe gli indugi e accelera per il nuovo direttore sportivo. Dopo settimane di riflessioni e contatti, i Friedkin si sono mossi per Giovanni Manna, oggi dirigente del Napoli e primo nome sulla lista giallorossa per raccogliere l'eredità di Frederic Massara, ancora in carica, ma formalmente in uscita a fine stagione. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto diretto tra i Friedkin e Manna, che ha visto anche Gasp. Un incontro considerato positivo da entrambe le parti, utile per approfondire idee, programmi e prospettive future. La Roma ha anche presentato al dirigente un'offerta economica e adesso aspetta di capire quali margini possano aprirsi per portarlo nella Capitale. Il nodo principale, però, resta il Napoli. Manna è sotto contratto ancora per tre stagioni e per liberarlo servirà inevitabilmente una trattativa. Il presidente De Laurentiis, almeno in questa fase, non sembra intenzionato a fare sconti: la richiesta per lasciar partire il direttore sportivo è molto alta, attorno ai 10 milioni di euro. Un prezzo alto, soprattutto per un dirigente, con i Friedkin che ora dovranno capire se affondare davvero il colpo o virare su alternative meno complicate. [...]

(La Repubblica)