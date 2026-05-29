I conti in rosso del Marsiglia spingono Greenwood alla Roma

La Roma cerca ali. È questa la prima vera richiesta tecnica di Gasperini per alzare il livello dell'attacco. Ed è anche il primo regalo che pretenderà l'allenatore dal nuovo direttore sportivo Tony D'Amico. Nelle prossime ore è prevista la risoluzione consensuale con Frederic Massara, poi potrà partire ufficialmente l'avventura a Trigoria del dirigente ex Atalanta. (...) Il nome più pesante resta Mason Greenwood, oggi al Marsiglia. È il profilo che intriga di più: qualità, gol, uno contro uno, piede mancino e possibilità di giocare sia largo sia più vicino alla porta. I francesi valutano il giocatore 50 milioni di euro, anche se la Roma conta di abbassare le richieste approfittando delle necessità di bilancio del club francese, costretto anche lui a rispettare i paletti del settlement agreement. Non un'operazione facile, ma l'urgenza di incasso dei marsigliesi potrebbe aiutare la Roma nella trattativa. Alle sue spalle, ma non troppo, restano vive le piste Summerville e Nusa. Il primo, al West Ham, ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni, nonostante la retrocessione degli Hammers in

Championship. L'ala del Lipsia è ancora più giovane (classe 2005), tecnico, verticale, già abituata a giocare ad altissimi livelli. (...) Poi si passerà al centravanti. E lì resta sullo sfondo il nome di Gianluca Scamacca, vecchio pallino della Roma e soprattutto attaccante già conosciuto benissimo da Gasperini.

(La Repubblica)