Hellas Verona-Roma: la moviola dei quotidiani. Sozza incerto, Valentini andava espulso prima, il braccio di Bowen era largo sul rigore

Un po' distratto Sozza nel match di Verona, espelle in ritardo Valentini e si perde il fallo di mano di Bowen, poi, aiutato dal Var, non ha dubbi nel concedere il rigore. fischia poco in una serata molto intensa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Richiamato dal Var, Sozza va a rivedere l'azione prima di dare il rigore per un mani di Bowie. Evidente il tocco con la mano destra (braccio largo e posizione giudicata innaturale) del giocatore del Verona. Dal dischetto

Malen. Sulla respinta di Montipò, Dybala rimanda al centro e Malen insacca: posizione regolare (dietro la linea della palla sul rilancio). Espulso Valentini: strattonato Dybala. Già ammonito, poco prima aveva rischiato il rosso (altro fallo sull'argentino).

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4.5

Sozza, un altro disastro: rigore perso, il rosso… Ancora una partita negativa per Sozza, non è proprio stata la sua annata. Risparmia a Valentini un secondo giallo chiaro (e poi ha dovuto darglielo), c'è voluto il VAR per fargli vedere che il braccio destro di Bowie non era attaccato al corpo come aveva detto lui, ma largo. Valentini, già ammonito per una sbracciata ai danni di Dybala, trattiene una prima volta l'argentino, abbracciandolo da dietro: Sozza fischia la punizione dal limite, ma non ammonisce il giocatore. Errore grave per un internazionale come lui. Un minuto dopo, un'altra trattenuta, anche questa una chiara SPA: secondo giallo in… ritardo. Calcio d'angolo, Bowie e

Mancini sono a contatto, il difensore giallorosso si stacca, il braccio destro del gialloblù rimane largo e con quello tocca il pallone. Sozza fa segno che era attaccato al corpo, Meraviglia lo richiama all'OFR. Rigore. Sul tiro di Malen, parato da Montipò, Dybala non fa "invasione (encroachment), poi serve il pallone al compagno che è in gioco. Malen cerca l'azione personale nell'area del

Verona, davanti a lui si fanno avanti sia Lovric che

Valentini, quest'ultimo allarga anche la gamba sinistra e Malen va giù. Sozza fa continuare, ci sta come dinamica, anche se i due del Verona hanno rischiato.

IL TEMPO

Sozza chiude la stagione in modo positivo, vedendo bene sui due interventi da ammonizione per Valentini e prendendo la decisione giusta, dopo l'OFR, sul rigore. I falli che costano a Valentini i due gialli sono molto simili tra loro, entrambi commessi su Paulo Dybala per due azioni promettenti: entrambe le volte Sozza giudica correttamente. Pochi secondi dopo il rosso, è evidente il fallo di mano di Bowie che porta al rigore sugli sviluppi di un angolo. sozza inizialmente non lo vede: fa bene VAR Meraviglia a richiamarlo all'OFR. Sull'azione che ne segue, la squadra di Sammarco protesta per un possibile ingresso anticipato di Dybala in area, ma l'argentino parte da fuori area. Regolare anche la posizione di Malen. Giusta anche l'ammonizione per Lovric, autore di un fallo ai danni di Celik.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Hellas Verona-Roma è una gara viva e vera e per Sozza non manca il lavoro. Il fischietto milanese se la cava abbastanza bene, anche se per lasciar giocare si perde qual-cosa. Lo aiuta il Var nell'episodio fondamentale.

Al 35' il primo episodio che finisce nel tabellino, anche per recidiva, Valentini rimedia il cartellino giallo per una manata a Dybala. Nell'unico minuto di recupero concesso nel primo tempo un intervento di Lovric su Celik porta al giallo del veronese (graziato in precedenza su Dybala in un fallo molto simile a una SPA). Si ricomincia da Valentini che non contiene Dybala e passo dopo passo avvicina la doccia anticipata. Al 4' arriva la seconda ammonizione del difensore argentino del Verona, che stende Dybala al limite dell'area. Tre minuti l'episodio che sblocca la partita: sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Dybala palla sfiorata da Ziolkowski che carambola sul braccio largo di Bowie. Lo scozzese cerca di toglierlo, ma per Meraviglia l'azione è da OFR. Sozza

concede il rigore. Al 25' altro episodio potenzialmente pericoloso per la dinamica dell'incontro: Ziolkowski entra scoordinato in scivolata su Sarr e arriva il cartellino anche per lui. Gasperini lo sostituirà per precauzione.