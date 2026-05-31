Greenwood ora apre. Summerville: si può

Obiettivo numero uno: fare cassa entro il prossimo 30 giugno. Un problema che non riguarda solo la Roma, ma anche Marsiglia e West Ham. Dove giocano i due principali obiettivi di Gasperini per rinforzare le fasce offensive: Mason Greenwood e Crysencio Summerville. Un'urgenza quella del due club che invita alla fretta, ma che permette anche di far abbassare le pretese. Offerte al momento non sono infatti pervenute. Ma la Roma è intenzionata a farsi avanti nei prossimi giorni soprattutto per Greenwood, valutato 50 milioni dal Marsiglia (il 40% però è destinato ad andare al Manchester United) e considerato la prima scelta di Gasp. L'obiettivo è arrivare a 40 più bonus. L'attaccante non intende tornare in Premier a causa delle diatribe personali avute negli ultimi anni e ha dato il via libera alla Roma dopo la qualificazione in Champions.



Summerville si può prendere, invece, per 30 milioni. Prima sarà necessaria almeno una cessione davanti, probabilmente quella di Soulé messo nel mirino dall'Aston Villa. [...] Novità ci saranno anche al centro per il ruolo di vice Malen. In partenza

Infatti c'è Dovbyk, ma forse anche Vaz (in prestito). L'agente Riso ha offerto Pinamonti, profilo che non dispiace. Cosi come al Nottingham Forrest non dispiace Zolkowski, per il quale la Roma non ascolterà offerte al di sotto dei 20 milioni.

(gasport)