Gosens e Parisi in dubbio, Piccoli vorrebbe «forzare». E Kean sarà di nuovo papà

Moise Kean ha lasciato Firenze. Nelle prossime ore diventerà padre per la seconda volta. L'attaccante non sarà quindi disponibile per la trasferta di lunedì all'Olimpico, allungando a sei partite consecutive la sua assenza. [...]

Orfana di Kean, la Fiorentina continua a preparare la partita contro la Roma. L'allenamento di ieri ha confermato le tiepide buone notizie per quanto riguarda i recuperi di Gosens e Parisi, entrambi parzialmente in gruppo agli ordini di Vanoli. Le chance di vederli fra i convocati ci sono, anche perché pure Balbo rimane in forte dubbio dopo l'infortunio patito contro il Sassuolo e a causa del quale sta seguendo un percorso di lavoro differenziato. Qualche speranza la continua a conservare anche Piccoli, che comunque fino a ieri ha continuato a lavorare a parte.

Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni Fortini. Vanoli prova così a recuperare qualche pezzo importante della sua squadra in vista della volata finale del campionato. [...]

Anche all'Olimpico - con ogni probabilità - dovrà rinunciare in partenza a un centravanti di ruolo. In questo senso la candidatura di Gudmundsson da falso nove sarà riproposta. [...]