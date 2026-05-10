Giuntoli all'Atalanta libera D'Amico. C'è Manna, ma De Laurentiis non molla

[...] Gasperini attende Ryan (dovrebbe arrivare prima del derby) per iniziare a parlare della Roma che verrà partendo dal nodo legato al direttore sportivo. «Evidentemente non è ancora il momento giusto», ha detto il tecnico che però ha senza dubbio fretta. Per sostituire Massara la corsa è a due ma è piena di ostacoli. Andiamo con ordine. Il preferito a Trigoria è Manna, qualche contatto nei giorni scorsi c'è stato, ma la volontà di De Laurentiis è quella di non lasciarlo partire. [...] Il motivo è semplice: ha apprezzato il lavoro svolto a gennaio nonostante il blocco del mercato, l'affare Alisson Santos ne è la conferma. La pista si è raffreddata ma non è ancora chiusa anche perché i giallorossi possono mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello che percepisce a Napoli (300mila euro più bonus). [...] Chi, invece, ha anticipato i tempi è l'Atalanta che a giugno saluterà D'Amico e accoglierà Giuntoli (profilo scartato dai Friedkin). È lui l'alternativa a Manna, tra qualche settimana sarà senza contratto ma anche qui la situazione è tutt'altro che semplice. Sullo sfondo c'è il Milan e nonostante il buon rapporto con Gasp (i due hanno parlato a lungo all'Olimpico) la preferenza del dirigente è per i rossoneri che già l'anno scorso avevano provato a portarlo a Milano prima di virare su Tare che ora è in bilico. In lista c'è Paratici ma difficilmente si muoverà da Firenze, più defilato Sogliano. [...] Gasp spinge anche per rivoluzionare il settore degli scout. Tra i nomi in lizza c'è Michele Fratini (premiato per due anni consecutivi come miglior talent scout italiano). Ad agitare la vigilia di Parma-Roma ci ha pensato un'inchiesta di Report sul coinvolgimento di Pietro Scala sulle operazioni Wesley e Bailey che gli hanno permesso di incassare oltre 2 milioni di euro di cui 140mila per il giamaicano e 2.2 milioni (divisi in 5 anni) per il brasiliano. Il fatto non preoccupa il club giallorosso che fa trapelare di aver agito rispettando tutte le norme. L'agente (amico di Ryan) - attraverso la società Apex Sports Agency - ha operato nell'ambito delle proprie abilitazioni Figc e Coni (risulta iscritto al registro federale degli agenti sportivi della Figc dall'll giugno 2025), svolgendo attività di assistenza nella formalizzazione dei contratti. Inoltre, non ha svolto attività che richiedessero abilitazione o licenza Fifa. [...]

(Il Messaggero)