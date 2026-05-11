IL TEMPO (A.D.P.) - Senza problemi la Roma col Sassuolo. Le giallorosse vincono 3-0 in trasferta: gol di Dorsin su rigore, Galli e Pilgrim. Il prossimo fine settimana l'ultima della stagione: col Genoa al Tre Fontane la Roma alzerà il trofeo che la consacrerà ufficialmente campione d'Italia.
Giallorosse super con il Sassuolo
11/05/2026 alle 10:06.
IL TEMPO (A.D.P.) - Senza problemi la Roma col Sassuolo. Le giallorosse vincono 3-0 in trasferta: gol di Dorsin su rigore, Galli e Pilgrim. Il prossimo fine settimana l'ultima della stagione: col Genoa al Tre Fontane la Roma alzerà il trofeo che la consacrerà ufficialmente campione d'Italia.