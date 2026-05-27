Genoa, Diego Lopez: "Su Baldanzi abbiamo le idee chiare. Con la sua qualità cambia la squadra"

Tommaso Baldanzi, trasferitosi in prestito al Genoa nell'ultima sessione invernale di calciomercato, con molta probabilità continuerà la sua esperienza in Liguria. Il classe 2003 ha lasciato la Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L'allenatore del Grifone, Daniele De Rossi, ha voluto fortemente il suo acquisto dopo averlo avuto anche nella sua esperienza alla Roma. Baldanzi in questi mesi è stato fermato da qualche problema fisico, ma quando è sceso in campo ha certamente convinto il club. In un'intervista rilasciata al quotidiano, lo chief of football del club, Diego Lopez, ha parlato anche della situazione legata al trequartista.

[...] Baldanzi sarà riscattato? «Abbiamo le idee molto chiare su Baldanzi, è uno che cambia la squadra con la sua qualità, la sua visione. E in più ha dimostrato dna da Genoa, dote imprescindibile per i giocatori che vogliamo: lotta sulle seconde palle, pressa, ha tecnica, è già entrato nel cuore dei tifosi allo stadio e nel nostro». [...]

(Il Secolo XIX)