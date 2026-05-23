Gasperini vuole tutti a Verona: al Bentegodi anche gli infortunati e lo squalificato Wesley. In dubbio la presenza di Ferguson e Tsimikas

Gian Piero Gasperini sta cercando di compattare l'ambiente in vista dell'importantissimo match tra Hellas Verona e Roma, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi. Si tratta di una partita fondamentale per i giallorossi, i quali si assicurerebbero un posto nella prossima edizione della Champions League in caso di vittoria. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , Gasperini vuole portare a Verona tutta la rosa e per questo motivo nella tribuna del Bentegodi ci saranno anche gli infortunati (Lorenzo Pellegrini ed Evan Ndicka) e lo squalificato Wesley. Forse saranno assenti Evan Ferguson (da tempo ormai lontano da Trigoria) e Konstantinos Tsimikas, fermato da febbre e tonsillite.

(corsera)