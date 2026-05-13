Gasperini si gode la banda del gol

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La banda di Gasperini tocca quota venti. È il numero dei marcatori della Roma nel corso della stagione in tutte le competizioni. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Rensch con il gol - il primo in assoluto da quando è nella Capitale - realizzato a Parma, prima di conquistare il rigore che ha permesso a Malen di completare la rimonta e rilanciare la Roma nella rincorsa alla Champions. Segnano in tanti e in tutti i modi. Dagli inserimenti di Hermoso alla capacita di N'Dicka e Mancini di farsi valere sulle palle inattive, fino alla sorprendente vena realizzativa di Wesley. Tra i difensori, mancano all'appello soltanto Ghilardi, Tsimikas e Angelino, che ha saltato quasi l'intera stagione, mentre sono andati a segno tutti i centrocampisti. Anche quasi tutti gli attaccanti hanno trovato almeno un gol, compreso il giovane Arena in Coppa Italia contro il Torino. Sono rimasti a secco, finora, Venturino e Zaragoza. Il leader, ovviamente, è Malen, con tredici reti su sedici partite in campionato, a cui aggiungere il rigore in Europa League contro il Bologna. Al secondo posto ci sono Soulé e Pellegrini, che hanno realizzato sette gol, mentre Wesley - cinque reti, tutte in Serie A - occupa il gradino più basso del podio. Venti marcatori diversi, sintomo di come Gasperini sia riuscito a tenere compatto il gruppo. Un segreto svelato da Pisilli, nel momento in cui il giovane trovava poco spazio: "Il mister ci ha sempre detto che non lascia indietro nessuno".