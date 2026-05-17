Gasperini provoca Sarri: "Ma alla fine viene?"

La qualificazione in Champions League rappresenta per la Roma un traguardo vitale, non solo per il prestigio internazionale ma anche per l'impatto economico. L’approdo nell’Europa che conta garantirebbe infatti circa 60 milioni di euro complessivi (...), una cifra che darebbe ossigeno alle casse ma che non cambierebbe i piani per il futuro prossimo.

Entro il 30 giugno, infatti, il club giallorosso dovrà comunque generare tra i 60 e gli 80 milioni di euro tramite plusvalenze e ricavi per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall'Uefa. Questo scenario renderà inevitabile la cessione di almeno un pezzo pregiato: Koné, che rischia di saltare il derby odierno, è l'indiziato numero uno, seguito da Ndicka. (...) Per quanto riguarda i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, la permanenza dipenderà esclusivamente dalle richieste economiche dei calciatori, indipendentemente dal piazzamento finale.

Gasperini, nonostante i terremoti societari che hanno portato all'addio di Ranieri e alla probabile uscita di Massara, sembra aver ritrovato il buon umore. (...) In vista della sfida odierna, la Lazio dovrà fare i conti con un'emergenza totale tra i pali: a causa degli infortuni di Provedel e del nuovo acquisto Motta, toccherà al giovane Furlanetto esordire in Serie A. Per la proprietà Friedkin, la Champions è il sogno inseguito sin dall'acquisto del club nel 2020: dopo una Conference e una finale di Europa League, la massima competizione europea è diventata ormai una necessità non più rinviabile.

(Repubblica)