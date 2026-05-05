Gasp torna all'attacco: «Se devo lavorare con le idee degli altri, meglio andare via»

La vittoria contro la Fiorentina porta la Roma ad un passo dal quarto posto, ma non rasserena del tutto Gasperini che è un fiume in piena in conferenza: «Questo è un gruppo molto forte che ci mette sempre la faccia. Tutti giocano sempre, non si danno mai per malati. Questi sono valori da rinforzare, non da smantellare per prendere chissà chi. Rispetto anche altre idee, ma se de-vo lavorare con le idee di altri me-glio che trovi un altro posto». Il riferimento è ai tanti scontri avuti con Massara nel corso della sta-gione. (...) L'allenatore poi punta il dito verso chi dice che la squadra non possa andare oltre il sesto posto: «Mi dà fastidio che c'è chi pensa che questo sia un gruppo da quinto-sesto posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei rinforzi in più magari avrebbero raggiunto traguardi più alti». (...) Il tecnico analizza il finale di stagione: «Siamo in un buon momento. Sappiamo di non poter sbagliare niente per avere speranze e chances, ma abbiamo un bel morale. Nessuno ci ha dato questo obiettivo, né la società né la critica ci riteneva da quarto posto, giustamente forse. Sapevamo che per fare qualcosa di importante dovevamo andare oltre gli obiettivi posti. Stiamo cercando di dare il massimo, abbiamo bisogno anche che gli altri non facciano altrettanto. Stare in questa situazione di classifica a tre giornate dal termine ci dà molta energia». (...)

(Il Messaggero)