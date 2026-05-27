Gasp spinge, Paulo aspetta: Friedkin pronti a chiudere

Verrebbe quasi da dire «ci siamo». Ed invece non è ancora così, anche se tutto fa pensare che presto possa esserlo davvero. Perché la volontà della Roma e quella di Paulo Dybala è la stessa. E, cioè, rinnovare per un altro anno, allungando la permanenza dell'attaccante argentino in giallorosso fino al 30 giugno 2027. Sarebbe di fatto il suo quinto anno nella Capitale, ma anche il primo con la Champions in tasca. Troppo succulenta l'occasione di giocare per la prima volta la coppa che conta con la Roma- (...) Di questo aspetto qui si sta occupando direttamente la proprietà, nella persona di Ryan Friedkin, che negli ultimi giorni non era presente a Roma per occuparsi da vicino invece della questione del nuovo direttore sportivo. Nei prossimi giorni Friedkin dovrebbe far ritorno nella Capitale, proprio per chiudere la questione. Anche perché Gian Piero Gasperini ha chiesto esplicitamente a sua conferma. (...) La piattaforma del nuovo accordo prevede una parte fissa che balla tra i due ed i 2,5 milioni di curo, a cui aggiungere poi i vari bonus a rendimento. Ad iniziare ovviamente dalle partite, dalle presenze, che poi è l'aspetto che può cambiare tutto lo scenario. Se Dybala starà bene allora giocherà anche tanto e andrà pure a guadagnare cifre importanti, seppur lontane dagli attuali 8,5 milioni di euro

(più bonus). Su questo aspetto la Roma è ferma, perché sa che Dybala è l'uomo che può fare la differenza, ma anche quello che può fermarsi da un momento all'altro. Del resto, il prossimo 15 novembre Paulo compirà 33 anni e inevitabilmente ogni anno che passa ne limita l'affidabilità fisica. (...) Tutti discorsi che sono stati affrontati nel corso delle trattative dei giorni scorsi e sui quali le parti si sono trovate sostanzialmente d'accordo. Anche se poi le ultime prestazioni di Dybala hanno riacceso la l-ce su di lui non solo in Italia, ma anche in Europa. Tanto che ieri in Inghilterra si parla anche di un possibile interessamento del Tottenhm di De Zerbi. (...)

(gasport)