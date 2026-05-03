Gasp si tiene Roma. Vanoli-Viola addio. E Grosso è pronto

[...] Da una parte Gian Piero Gasperini, che insegue ancora la Champions ma che nel frattempo è uscito vincitore dal confronto infuocato con Claudio Ranieri. Dall'altra Paolo Vanoli, che ha preso la Fiorentina il 7 novembre quando era ultima in classifica e l'ha trascinata in porto, inteso come salvezza. Solo che Gasperini andrà avanti ancora nella sua sfida giallorossa, Vanoli molto probabilmente in quella viola no. Tra l'altro, Gasperini in questi giorni è attivissimo, perché da venerdì sera a Roma c'è anche Ryan Friedkin, il vicepresidente, anche se a Trigoria a ieri non si era ancora affacciato (a differenza invece del fratello, Corbin, che ieri è stato avvistato nel centro sportivo giallorosso). Possibile allora che Gasperini lo abbia incontrato altrove. O, che magari, lo veda tra oggi e domani. Sta di fatto che questi sono anche giorni importanti per la costruzione della Roma del futuro. Perché se è vero che nel breve c'è ancora una Champions da inseguire, è anche vero che bisogna gettare le basi per la prossima stagione. E Gasp, da questo punto di vista, ha fretta. Perché vuole sapere quale sarà il nuovo direttore sportivo della Roma (Massara è oramai in uscita, il preferito del tecnico romanista resta Tony D'Amico) e capire anche come ci si potrà muovere sul mercato estivo, per andare a rinforzare la rosa attuale e renderla competitiva per i primissimi posti. [...]

(Gasport)

