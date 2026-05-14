Gasp ritrova Dovbyk. Ma il futuro è in dubbio

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Fine di un incubo. Dovbyk ha ritrovato il sorriso per il primo allenamento in gruppo svolto a praticamente quattro mesi di distanza dall'intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Il numero nove della ama si è riaggregato ai compagni di squadra dopo settimane di lavoro individuale, con il semaforo verde per il rientro che è arrivato soltanto nel viaggio della scorsa settimana in Finlandia. L'ucraino ieri ha sostenuto l'intera seduta agli ordini di Gasperini e, se manterrà il giusto ritmo in questi giorni, sarà facile vederlo nella lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Dovbyk non scende in campo dal 6 gennaio, giorno in cui ha segnato uno dei suoi tre gol stagionali. Nel match con il Lecce il numero 9 subentrò nella ripresa e dopo la rete fu costretto alla sostituzione, con il dolore alla coscia, che già lo aveva tormentato in autunno, diventato insopportabile. Il responso degli esami medici fu subito chiaro ed immediatamente emerse la gravità dell'infortunio. Venne però seguita la strada di una terapia conservativa per provare a rimetterlo in campo in tempo per la fine del calciomercato, in modo da trovargli un'altra squadra. L'idea venne presto abbandonata essendosi rivelata del tutto infruttuosa. Adesso Dovbyk rivede la luce dopo l'operazione, anche se quelle con Lazio e Verona potrebbero essere le sue ultime partite in giallorosso. Gasp ha trovato in Malen il suo attaccante ideale e per l'ex Girona non c'è più spazio davanti. La soluzione migliore per tutti, calciatore (non scalderebbe la panchina) e club (proverebbe a recuperare parte del grande investimento e si sgraverebbe del suo alto ingaggio), è quella di dirsi addio dopo due anni non entusiasmanti, con venti reti in 3820 minuti. Oltre a Dovbyk, anche Pellegrini ha svolto l'allenamento in gruppo: il problema alla coscia è smaltito. Il suo obiettivo è finire al meglio questa stagione e poi parlare del rinnovo.