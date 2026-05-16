Gasp non può fallire. Un solo dubbio: Pisilli o Pellegrini

Gasperini ha mantenuto la promessa. «Si deciderà in volata», aveva detto in tempi non sospetti sulla qualificazione Champions. Alla volata la Roma è arrivata. E basta già per non catalogare il campionato giallorosso come negativo. Perché questo, in fondo, veniva chiesto all'allenatore nei giorni più bui, quelli della doppia sconfitta Genoa-Como e dell'eliminazione dall'Europa League: restare in corsa fino all'ultima giornata, a prescindere da come sarebbe andata a finire. (...) Anche ieri Gasperini ha fatto allenare la squadra alla mattina, più o meno lo stesso orario in cui si scenderà in campo domani. Contano anche i dettagli. Conta, chissà, pure l'occhio di Ryan Friedkin: il vicepresidente dorme a Trigoria, i colloqui con Gasp in questi giorni sono quotidiani. Ma il futuro adesso può attendere. (...) Il dubbio di formazione è uno solo. Gasp con ogni pro-babilità sceglierà il trequartista centrale, come praticamente sempre ha fatto lungo la stagione contro le squadre che giocano col play basso. All'andata il compito fu dato a Pellegrini, prima su Rovella e poi su Cataldi. Adesso il numero 7 è in ballottaggio con Pisilli, che va considerato in leggero vantaggio. Ipotesi numero tre: Pisilli più basso in coppia con Koné e Cristante sulla trequarti. (...)

(corsera)