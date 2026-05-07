Gasp insegue la Champions e aspetta il ds

In questo momento a Trigoria si gioca su più fronti. C'è quello del campo- con una corsa Champions clamorosamente riapertasi dopo il passo falso della Juventus -, senza dimenticare quello che riguarda il futuro. Quest'ultimo, forse, è il nodo più districato da sciogliere perché tocca diversi aspetti: c'è la sfera tecnica, quella economico-finaziaria e delle persone che saranno protagoniste di tutto ciò. Già, perché subito dopo la vittoria contro la Fiorentina che riavvicina la Roma ai bianconeri, Gasperini è stato molto chiaro: «Bisogna evitare le incomprensioni del passato, io lavoro con le mie idee, non con quelle degli altri, altrimenti posso andare altrove». Un fulmine non di certo a ciel sereno ma che arriva comunque in una notte che fa sognare i giallorossi in questo finale di stagione. Il riferimento è inequivocabile: sul mercato servirà qualcuno diverso da Massara. [...]

Una considerazione che i Friedkin stanno tenendo in considerazione nel casting del prossimo diesse. I nomi di Paratici e Giuntoli restano solo sullo sfondo, mentre quelli valutati più approfonditamente sono quelli di Manna e D'Amico. Entrambi, però, hanno un contratto: il primo con il Napoli e il secondo con l'Atalanta, quindi per tutti e due andrebbe trovato un accordo con l'attuale società per liberare i propri dirigenti. E se con il diesse del Napoli si parla di un incontro che ci sarebbe già stato con i Friedkin, dall'altra l'allenatore giallorosso sembrerebbe propendere per D'Amico che conosce bene e con il quale ha costruito la rosa capace di vincere poi l'Europa League nel 2024. [...]

(tuttosport)