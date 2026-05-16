Gasp e medici: un rapporto mai decollato

Dybala operato 40 giorni dopo l'infortunio, Ferguson finito sotto i ferri per sistemare la caviglia malconcia a 50 giorni di distanza dall'ultima partita giocata, il 22 gennaio contro lo Stoccarda. E poi c'è Dovbyk, che ha saltato 30 partite per infortunio nel corso di questa stagione a causa di un infortunio. (...) Sono queste le tre storie più clamorose relative all'Infermeria, vicende che possono aver compromesso il rapporto di fiducia - necessario a questo - tra lu staff tecnico e quello medico. Qualche incomprensione è sorta pure sui tempi di recupero. Valga per tutti l'esempio di Wesley: Gasp voleva schierarlo contro l'Atalanta, il 18 aprile, perché il ragazzo diceva di stare bene, l'ok dei medici però non è mai arrivato e cosi il brasiliano è rimasto fuori dai convocati. (...)

(corsport)