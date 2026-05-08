Gasp e il vertice che ancora non c'è. Ma adesso ha scelta in ogni reparto

"Due binari" per la Roma. Li ha indicati Gasperini, alla vigilia della partita con la Fiorentina. Uno è quello che porta al traguardo in campionato, ancora tre stazioni prima dell'arrivo. L'altro va direttamente alla prossima stagione per stabilizzare il club e potenziare la rosa. Fin qui, anche guardando alla classifica, solo il primo prevede l'alta velocità, con i giallorossi protagonisti della volata Champions. (...) Sul secondo, il semaforo rimane rosso, nonostante Gian Piero sia pronto per spingere sull'acceleratore. Vorrebbe mettersi in contatto, già in queste ore, con i Friedkin. (...) Dall'inizio della settimana, con El Aynaoui che ha scontato la giornata di squalifica, ha invece gran parte del gruppo a disposizione. Out solo Pellegrini e Dovbyk, adesso ha per ogni ruolo almeno un alternativa. Da utilizzare i partenza o in corsa. E probabile che Gian Piero, pero, confermi — domenica al Tardini — la formazione schierata contro la Fiorentina. (...) Il Parma e la Roma si specchieranno nel 3-4-2-1. Giusto qualche accorgimento, dunque, senza stravolgere il copione. Pisilli in mediana sembra la certezza delle ultime due partite. (...) Sempre lì, in coppia con il rientrante Koné, ha giocato contro i viola. E questa la coppia preferita del momento, con Cristante più avanti. In teoria c'è da capire se conviene rischiare il diffidato Mancini o risparmiarlo per il derby, giocherebbe Ghilardi, calcoli che di solito non appartengono al metodo Gasp. La partita che conta, del resto, è quella di Parma perché "non abbiamo più margine di errore".