Gasp cura i dettagli: alle 8.45 il brunch, poi alle 10 la partenza per l’Olimpico

IL ROMANISTA (C. CIOTTI) - (...) Dal caos, con conseguenti polemiche e accuse, degli ultimi giorni tra Lega Serie A, Prefettura e istituzioni locali, la soluzione scelta è quella di giocare il derby alle 12 all’Olimpico, non interferendo con l’orario della finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico in programma alle 17. Dunque, cambiano anche le abitudini pre-match. (...) Archiviate le discussioni, con data e ora finalmente note, per la squadra il programma di domenica è già stilato. Perché per Gasperini e il suo staff, come sempre, l’obiettivo è quello di ottimizzare le prestazioni dei giocatori in campo. E la cura per i dettagli sul terreno di gioco passa anche dalla nutrizione. Domenica mattina, a poche ore dal fischio d’inizio della stracittadina, per la squadra l’avvio della giornata non è previsto con il riscaldamento in palestra, ma direttamente in sala mensa al Fulvio Bernardini. Alle 8:45, infatti, è disposto l’inizio del brunch per i calciatori, prima della partenza del pullman da Trigoria in direzione Stadio Olimpico alle 10. Appunto, l’attenzione ai particolari attraverso la nutrizione. Nello specifico, l’importante per Gasp, in virtù del match alle 12, è garantire una buona dose di carboidrati, evitare fonti eccessive di fibre, contenendo le fonti di grasso e senza che la quota proteica diventi eccessiva (...)