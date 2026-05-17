Gasp alza il tiro: “vincere e basta”

Il derby è sfottò, lo chiarisce subito Gian Piero Gasperini. "Una festa della città. Utopia, forse. Ma questo deve essere". Infatti scherza su Sarri, che è suo amico e di lui ha stima. "Non doveva venire? Alla fine ci sarà, ci sarà. Aveva detto che non si sarebbe presentato alle dodici e trenta, mica a mezzogiorno. La squadra l'avrebbe ritirata Lotito, non Maurizio". E' di buon umore, il tecnico della Roma. Che ha ben presente come gli obiettivi delle due squadre siano diametralmente opposti: "Noi abbiamo un testa un traguardo, siamo in corsa e avremmo giocato a qualsiasi ora, di domenica, di lunedì. La Lazio, che non si presenta certo con il morale al massimo, ha intenzione, giustamente direi, di rovinarci la frittata. Il calcio è bello giocarlo sempre, anche se Sarri aveva le sue motivazioni giustificate per protestare, l'orario stabilito non è un grande esempio di programmazione. Ora togliamo pressioni negative e iniziamo a divertirci. L'Olimpico pieno deve essere uno spettacolo e a volte è più bello della partita stessa".

(...) Non c'è solo la Roma, non c'è solo il derby. Vincere potrebbe non bastare. "Siamo tutte sul filo, c'è anche il Como che è la vera sorpresa del campionato, ha qualità di gioco e prestazioni. L'Inter ha fatto una corsa a se, mentre le altre sono tutte vicine e significa che il campionato è equilibrato. Questo è un segnale importante anche da parte della Roma, che è lì nonostante qualche problematica e infortuni. Questo ci dà ancora più motivazione". (...) Gasperini, ora che a Trigoria è presente Ryan Friedkin, è più tranquillo. "La proprietà presente a Trigoria semplifica tante cose, la comunicazione è più spedita. E può risolvere alcune questioni, come i rinnovi dei calciatori a scadenza, che dal girone di ritorno potevano creare problemi, costituivano un pericolo. Ma hanno dimostrato di avere attaccamento alla Roma e grande professionalità. La proprietà sta cercando di risolvere e io sono fiducioso. E' giusto che Ryan sia qui, ha la possibilità di stringere un legame con i calciatori e questo conta". ElSha ha già salutato e la cosa, a quanto pare, lo disturba un po'. "Gli dirò che ci sono ancora due partite e che ha opportunità di giocare. Sarà giustamente celebrato, ma prima ci sono due partite". Come a dire: potevi aspettare. Sulla costruzione del futuro, l'andare o non andare in Champions, fa tutta la differenza del mondo. "Per me cambia poco, per la società sì, dal punto di vista economico. Sotto l'aspetto tecnico, le risposte che ho avuto da questo gruppo, sono state straordinarie. lo sarò sempre riconoscente nei confronti di tutti, non solo di chi ha giocato di più. Un'esperienza straordinaria da questo punto di vista, spero per questo motivo di coronarla con un risultato che va anche oltre le richieste, ma che ci siamo prefissati noi, fin dal primo giorno". In quest'annata è cresciuta la Roma ed è cresciuto il rapporto tra Gasperini e i tifosi (...) "Un messaggio per loro? Vorrei darlo sul campo a fine partita. Per me è stata una stagione straordinaria, non era facile conquistare la credibilità. Vorrei sdebitarmi con un bel risultato contro la Lazio". Che non ha obiettivi e il morale un po' giù, e la Roma, specie dopo la rimonta di Parma, ha ritrovato forza e mentalità. "A pochi minuti dalla fine, eravamo fuori e in pochi istanti ci siamo ritrovati dentro, per noi è una bella spinta. Nel girone di andata non riuscivamo maia recuperare lo svantaggio, c'è stato anche un pizzico di fortuna ma con la Juventus li avevamo subiti i gol. Sicuramente è un valore della squadre aver aumentato possibilità e fiducia nel ribaltare le partite". (...) C'è solo un rimpianto: non aver avuto per tanto tempo a disposizione la coppia Malen-Dybala. "E' andata così, magari in futuro...". Aggiungiamo noi: ci sarà modo di vederli insieme.

(Il Messaggero)