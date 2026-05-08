Gasp a Parma per la Champions Malen c'è, Dybala chiede spazio

Malen sì, Pellegrini e Zaragoza no. A tre giorni dalla trasferta di Parma, domenica alle 18, la Roma ritrova l'unica vera certezza del suo attacco. Nella seduta pomeridiana di ieri a Trigoria l'olandese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo: il lavoro personalizzato svolto mercoledì era previsto dal programma di gestione e non ha creato allarmi. (...) Accanto a lui ci sarà Soulé, mentre per la terza maglia in attacco resta vivo il ballottaggio tra Pisilli e Dybala. L'argentino continua ad allenarsi con il gruppo e, dopo i minuti collezionati contro Bologna e Fiorentina, adesso scalpita per una maglia da titolare. Restano invece più indietro Pellegrini e Zaragoza, che anche ieri hanno proseguito con un lavoro individuale. (...) Per il numero 7 giallorosso l'obiettivo realistico è il rientro nel derby con la Lazio - che ancora non ha una data e un orario - oppure nell'ultima giornata contro il Verona. Una gestione prudente, soprattutto in una fase in cui, ogni dettaglio è cruciale. Anche in vista di un possibile rinnovo di contratto.

(La Repubblica)