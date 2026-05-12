Futuro Dybala: priorità alla Roma, Boca a ribasso

IL TEMPO (L. PES) - Priorità alla Roma. Dybala non ha dubbi riguardo al suo futuro: prima i giallorossi, poi tutto il resto. Nel post partita di Parma l'argentino ha lanciato un messaggio chiaro alla società: serve un confronto al più presto per chiarire i margini di un accordo per il rinnovo. La Joya vorrebbe restare ancora nella Capitale e in Gasperini ha un alleato prezioso per strappare un accordo con il club che fino a poche settimane fa sembrava utopia. Ad oggi da Trigoria non è arrivata alcuna proposta di contratto per l'attaccante che in ogni caso dovrà ridurre notevolmente un ingaggio che oggi tocca gli 8.5 milioni di euro a stagione. Domenica potrebbe essere la sua ultima partita all'Olimpico davanti ai tifosi della Roma, proprio nel derby dove non ha mai segnato da quando è nella Capitale. Ma nulla è scritto per il futuro e dall'estero le offerte che arrivano non sono al momento competitive. In particolare dall'Argentina, dove da tempo non si fa altro che parlare di un possibile ritorno in patria, il Boca propone 500 mila euro a Dybala, considerati chiaramente una cifra non adeguata. Non solo Argentina però per Paulo, che se già due anni fa aveva chiuso le porte l'Oriente, tiene viva anche l'ipotesi Stati Uniti con Miami in pole position dove troverebbe una colonia sudamericana niente male. Intanto, a proposito di Seleccion, Scaloni ha diramato i 55 preconvocati per il Mondiale: tra i giallorossi non c'è Dybala, presente invece Soulé.