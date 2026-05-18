Friedkin jr nello spogliatoio: "Adesso l'ultimo sforzo"

Se Ryan Friedkin accontenterà Gian Piero Gasperini sul mercato come accaduto fuori dal campo negli ultimi due giorni, allora sarà un'estate scoppiettante. Cronaca recente: il tecnico sabato in conferenza stampa aveva fatto capire di gradire una proprietà vicina alla squadra, proprio alla vita di spogliatoio. «Mi auguro che Ryan abbia anche un rapporto di conoscenza con i giocatori», aveva sussurrato Gasp. Eccoci qua, detto e fatto. Il vicepresidente ha viaggiato dal ritiro di Trigoria fino allo stadio Olimpico con la squadra e l'allenatore, assaporando le emozioni e la passione dei tifosi che hanno atteso l'arrivo del pullman, come al solito, davanti al Ponte della Musica.

Ma Friedkin junior non si è limitato a questo. Una volta arrivato allo stadio, prima del discorso motivazionale di Gasperini, nello spogliatoio ha preso la parola e alla squadra ha espresso direttamente un paio di concetto:

«Ci tengo a ringraziarvi per il grande lavoro svolto durante questa stagione. Si tratta di fare un ultimo sforzo, non molliamo la presa adesso, fate quel che sapete». Facile capire la gioia del vicepresidente alla fine della partita, per una vittoria che avvicina un traguardo mai raggiunto dall'attuale proprietà come la qualificazione Champions. La settimana che inizia oggi ballerà tra il campo e la programmazione. Si aspettano le accelerate decisive per i rinnovi di Dybala e Celik, mentre quello di Pellegrini arriverà con ogni probabilità subito dopo la fine del campionato. C'è poi la questione direttore sportivo da risolvere: i prossimi giorni potrebbero essere quelli buoni per la scelta definitiva. [...]

(corsera)