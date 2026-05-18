Friedkin jr e la carica del gruppo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ryan Friedkin sempre più vicino alla squadra. «La sua presenza è fondamentale. Tutto funziona meglio», aveva detto Gasperini alla vigilia del derby e il vicepresidente giallorosso ha voluto far sentire ancora di più il supporto al gruppo, con un discorso nello spogliatoio prima dell'inizio della partita. «Sono contento per la vostra stagione, avete dato il massimo in tutti i momenti, anche quelli difficili. Ora serve uno sforzo nelle ultime due partite, date ancora una volta tutto quello che avete», il succo delle parole di Friedkin, sbarcato nella Capitale ad inizio settimana per dare un'accelerata a tutti i dossier aperti per la programmazione del futuro.



In particolare i vertici del club sono impegnati con la ricerca del direttore sportivo, con Manna, la prima scelta, che non riesce in alcun modo a liberarsi dal Napoli. D'Amico, Sogliano, Tognozzi e Giaretta sono tutti altri nomi sondati negli ultimi giorni. L'altra tematica calda è quella dei rinnovi di contratto, con in particolare la trattativa per il prolungamento di Dybala che tiene impegnato lo stesso

Friedkin. Contatti continui con il procuratore Novel, che spinge affinché l'argentino accetti la proposta presentata dalla società.