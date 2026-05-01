Friedkin-Gasp incontro per il DS

A Trigoria stanno per arrivare giorni decisivi. Il weekend dei Friedkin nella Capitale non sarà una semplice visita di cortesia, ma l'inizio operativo della nuova Roma. Il primo dossier sul tavolo del presidente sarà inevitabilmente quello del direttore sportivo. Massara continua a lavorare sottotrac-cia, concentrato soprattutto sulle uscite e sulla necessità di chiudere plusvalenze entro il 30 giugno. Ma il casting per il nuovo ds è già entrato nel vivo.

La proprietà vuole un uomo di calcio, uno che conosca il campionato italiano, capace di scovare talenti e costruire squadre competitive senza sprechi. Sul tavolo ci sono profili pesanti: D'Amico, Sogliano, Manna, fino a Nani dell'Udinese. Tutti dirigenti che nelle ultime stagioni hanno lasciato tracce importanti nei rispettivi club. E a proposito di figure del club, anche la questione Totti può essere chiusa nei prossimi giorni: l'ex capitano aspetta una chiamata dalla proprietà per firmare il contratto.

Intanto Gasperini si prepara a prendere in mano il Fulvio Bernardini con un peso specifico mai così forte. La fiducia dei Friedkin nei suoi confronti è totale. Tradotto: più poteri, più voce nelle decisioni, più centralità tecnica. Sul mercato, poi, arriva un segnale forte della proprietà: ci sarà un budget indipendentemente dalle cessioni per il fair play. [...]

(corsport)