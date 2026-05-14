Friedkin-Gasp a Trigoria. Presto l'incontro con Totti

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo Corbin, ecco Ryan. In attesa di Dan che potrebbe sbarcare nei prossimi giorni. La famiglia Friedkin si riunisce a Trigoria per far sentire la vicinanza alla squadra in vista del derby e soprattutto per programmare il futuro con Gasperini che da tempo chiedeva il summit con la proprietà. Ieri il vicepresidente giallorosso si è affacciato al centro sportivo e inizierà in queste ore a lavorare sui tanti punti in sospeso. Uno di questi riguarda Totti che Ryan incontrerà di persona prima della fine del campionato. Il ritorno dell'ex capitano si avvicina, da stabilire (anche insieme a Gasp) in che veste. Ieri Francesco ha dribblato così: «Il mio ritorno? Ora non ne parliamo, la priorità è il finale di stagione della Roma. Quello che verrà di conseguenza si vedrà». Il tema più urgente però riguarda il fair play finanziario e l'elaborazione del piano di rientro al 30 giugno per l'ultima "rata" del settlement agreement. Serviranno meno degli 80 milioni previsti con un discostamento accettato intorno ai 20. Questo vuol ridurre cedere almeno un pezzo pregiato, in pole c'è Soulé che ha ricevuto un'offerta dall'Aston Villa e ha voglia di cambiare aria. Poi la riduzione del monte stipendi e qui si entra sul tema dei rinnovi con Dybala e Pellegrini in fila da giorni e disponibili quasi a dimezzarsi lo stipendio. Il tema principale però sarà la scelta del nuovo direttore sportivo considerato che ormai Massara è depotenziato. In pole resta D'Amico che piace anche al Milan, più difficile arrivare a Manna. Da questo dipenderà anche il mercato in entrata dove Gasp si aspetta tre rinforzi "alla Malen", di cui due in attacco. Infine il ritiro estivo: il tecnico spinge per svolgere 15 giorni in montagna ma bisogna valutare eventuali tournée. Ovviamente molto di quanto abbiamo scritto dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions. E questo passa per il derby con la Lazio in cui Gasperini avrà per la prima volta tutta la rosa a disposizione: anche Pellegrini e Dovbyk infatti sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno in panchina all'Olimpico.