Friedkin a Roma per trattare i rinnovi dei big

Prima notizia: Ryan Friedkin è a Trigoria. Seconda notizia: il vicepresidente americano della Roma sta lavorando a rinnovi e cessioni in vista della prossima stagione. Operazioni più semplici se i padroni di casa non si trovano oltreoceano. A metterci la faccia, almeno fino alla fine del campionato, sarà il direttore sportivo Ricky Massara. Avanti fino alla fine del campionato, poi arriverà quella separazione che ormai appare scontata. Una formalità, in attesa di capire chi sarà il nuovo ds. Il profilo del 39enne Matteo Tognozzi — ex scout della Juve Next Gen e attuale manager del Rio Ave — piace molto a Trigoria. Meno scontate in questo domino sono lo sono le firme che Gian Piero Gasperini vorrebbe vedere sui contratti che più gli stanno a cuore. (...) Il primo caso in questo senso è quello dell'ex capitano Lorenzo Pellegrini. Il giocatore si è trinceratato nel silenzio. Ogni tipo di discussione è rinviata alla fine del campionato. Priorità alla Roma. (...) Quindi il capitolo Dybala: l'agente si è già presentato a Trigoria, ma il primo incontro non ha prodotto un'offerta. La Roma sta facendo i suoi conti e ancora decidere se sia il caso di portare qualcosa sul tavolo oppure no. Quando e se i Friedkin decideranno di sedersi a parlare con Paulo, si inizierà a discutere di cifre. Il nodo è tutto da sciogliere. (...)

(La Repubblica)