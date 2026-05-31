Frattesi ha già salutato: è la pedina per Koné. E piace pure in Premier

È con la valigia in mano da qualche sessione di mercato ma stavolta Davide Frattesi è davvero pronto a lasciare l'Inter. I numeri della sua ultima stagione sono la fotografia perfetta, anche un po' amara, di un addio che si è iniziato a consumare da mesi. A gennaio è stato a un passo dal Nottingham Forest, ma non era questa un'operazione da chiudere nel bel mezzo dell'annata sportiva. Ora è tutta un'altra co-sa. E gli inglesi stanno tornando a bussare alla porta dell'Inter per il centrocampista che alla prossima stagione chiede un nuovo progetto, una nuova sfida e ovviamente più minuti in campo.

La Premier League però non è l'unica opzione sul tavolo per il 26enne che animerà il mercato in uscita dei nerazzurri. Frattesi interessa, e non da oggi, anche alla Roma che l'ha cresciuto, anche se lui con la prima squadra giallorossa non è mai riuscito a esordire. E in chiave capitolina, potrebbe risultare una pedina fondamentale per arrivare a Manu Koné. Ma non solo. Al di là del francese, recentemente i due club hanno parlato di Evan Ndicka. Altro profilo, altri discorsi, ma in questi dialoghi si è inserito appunto il nome del centralone ivoriano quando a Milano si stava scaldando l'asse Bastoni-Barcellona. In sostanza, Ndicka (va-lutato 30 milioni) era uno dei candidati più seri per diventare il post Bastoni nella linea a tre nerazzurra e, per ammorbidire la posizione della Roma Inter si sarebbe giocata la carta Fratte-si (valutato 25), gradita al club dei Friedkin molto più che ad altri club italiani come l'Atalanta. [...]

Quel discorso Ndicka-Inter può dirsi archiviato, per ora. Innanzitutto perché il Barça non è più una minaccia, e poi perché la posizione di Bastoni circa una sua partenza è notevolmente cambiata. L'ulteriore e ovvia conseguenza è che senza l'addio dell'azzurro non c'è più bisogno di un suo sostituto. Ad oggi, fosse per Bastoni, resterebbe all'Inter anche a vita, ma le vie del mercato sono infinite e se qualche big europea dovesse piombare su di lui i nerazzurri sarebbero pronti a riaprire quel dialogo con la Roma per Ndicka. Ancor di più entro il 30 giugno, data entro la quale nella capitale si dovranno fare plusvalenze per 60 milioni. [...]

(gasport)