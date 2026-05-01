Fiorentina, Brescianini: "La Roma e il Como le sorprese del campionato. Gasperini è un fenomeno"

TUTTOSPORT - La Fiorentina sarà ospite della Roma lunedì sera all'Olimpico per il match in programma valido per la 35esima giornata di campionato. In un'intervista rilasciata al quotidiano, il centrocampista della Viola, Marco Brescianini ha parlato, tra i diversi argomenti, dell'importanza della partita contro i giallorossi che ha definito una tra le sorprese della stagione.

[...] Potete chiudere la pratica salvezza lunedì a Roma "Giocando per ultimi sapremo i risultati ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita che sarà molto intensa, la Roma rispecchia tutte le caratteristiche di Mister Gasperini"

Con lui hai lavorato all'Atalanta. Che allenatore è? "Per me è un fenomeno, tanti hanno cercato di emularlo ma è unico, ha la mentalità di chi vuole sempre alzare l'asticella. Ho imparato molto da lui" [...]

La sorpresa e la delusione di questo campionato? "Le sorprese il Como e anche la Roma. Noi potevamo avere una posizione migliore ma ci sono stagioni che nascono così..." [...]