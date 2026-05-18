El Shaarawy, il saluto dell'Olimpico: "Per sempre casa tua"

IL TEMPO (L. PES) - «Roma sarà sempre casa tua. Grazie di tutto Faraone». Con questo striscione al termine del derby vinto contro la Lazio la Curva Sud saluta Stephan El Shaarawy. Quella contro la Lazio, infatti, è stata la sua ultima partita con la maglia della Roma davanti ai propri tifosi dopo l'annuncio social dello scorso venerdì. Il suo contratto terminerà il 30 giugno dopo dieci anni, escluso l'anno e mezzo in Cina, in giallorosso. Gasperini lo ha inserito all'intervallo e il Faraone nel finale ha anche sfiorato la gioia del gol. Dopo il novantesimo il saluto speciale della Sud con i compagni che lo hanno acclamato e lanciato in aria sotto il settore caldo dei tifosi. «Roma mi ha dato tanto. Sono emozioni veramente forti. Ora ci rimane l'ultima partita e non possiamo sbagliare. Meritiamo la Champions», le sue parole al termine del match.