El Aynaoui parte favorito su Koné. Spazio al tridente, dietro c'è Rensch

Tre punti dividono la Roma dalla prossima Champions League. A Verona i giallorossi non saranno soli, il settore ospiti è sold out (1500 i presenti) e ieri a Fiumicino oltre 100 tifosi hanno caricato la squadra. Partiti anche gli indisponibili Ndicka e Pellegrini che non vogliono perdersi l'ultimo appuntamento dell'anno, in tribuna ci sarà Ryan Friedkin che ha scelto di viaggiare sul suo jet. [...] Koné va verso la panchina, il ballottaggio per un posto in mezzo al campo è tra El Aynaoui e Pisilli. Il primo è in leggero vantaggio, nell'ultimo mese ha aumentato i giri del motore ed è partito nell'undici iniziale contro Atalanta, Bologna e Lazio. Forse una prova per il futuro poiché Manu è uno degli indiziati a partire entro il 30 giugno per sistemare i conti. [...] Sicuro di iniziare dal primo Cristante che taglierà il traguardo delle 364 presenze in maglia giallorossa e raggiungerà Masetti al decimo posto nella classifica dei giocatori con più partite giocate con la Roma. [...] Davanti spazio al tridente composto da Dybala, Soulé e Malen. [...] Decisione presa anche in difesa: Ghilardi sostituirà Ndicka, con lui Hermoso e Mancini. Due torri utili per sbloccare la partita da calcio piazzato come successo nel derby. Una specialità per la Roma che ha segnato il 23% delle reti dagli sviluppi di calcio d'angolo. A Verona presente anche Frederic Massara. Ha vissuto le ultime settimane quasi da separato in casa, sempre al lavoro, coinvolto marginalmente nei rinnovi e con le valige in mano. Il suo futuro è lontano dalla Capitale e a partire da domani ogni giorno è quello buono per i saluti. L'obiettivo dei Friedkin è quello di chiudere al più presto le trattative per il nuovo ds e tutte le strade portano a D'Amico. L'addio all'Atalanta è questione di ore e ha sbaragliato la concorrenza. [...] I colloqui tra Ryan e D'Amico sono stati positivi, ha messo in stand by il Milan e dato priorità ai giallorossi. Ma per l'eventuale sprint c'è da attendere la partita col Verona. E proprio dall'Hellas può arrivare il nuovo responsabile del settore giovanile: in pole c'è Margiotta (scorsa settimana è stato a Roma) che è pronto a riabbracciare il ds dopo gli anni in Veneto. [...]

(Il Messaggero)