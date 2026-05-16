Dybala tra Champions e rinnovo: prima il derby, poi l’agente lavorerà sul nuovo contratto

La Roma del futuro passa ancora da Paulo Dybala. E forse non è un caso che proprio mentre la città trattiene il fiato per il derby, Ryan Friedkin sia tornato nella Capitale per seguire da vicino i dossier più pesanti del momento. Trigoria, incontri in centro, telefonate continue: il vicepresidente giallorosso si sta muovendo in prima persona. E al centro di tutto c’è ancora lui, la Joya. La situazione resta fluida, la fumata per ora è grigia, ma dentro i corridoi romanisti filtra ottimismo. I contatti con Carlos Novel, agente dell’argentino che fino a ieri era a Madrid, sono continui e destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Perché da ieri sera Novel è nella Capitale: assisterà al derby e poi comincerà a intensificare i lavori sul rinnovo (...) Dybala non vuole lasciare Roma. Non adesso. Non in questo modo. Il Boca Juniors resta sullo sfondo, affascinante ma distante. L’Argentina può aspettare, così come le sirene americane. Paulo sente di avere ancora qualcosa da dare all’Europa e soprattutto a questa città. Ha chiesto anche a Oriana di rinviare il ritorno a casa di almeno uno o due anni. Perché il suo desiderio è chiaro: arrivare al centenario romanista con questa maglia addosso. E magari evitare un addio improvviso, freddo, quasi anonimo, già alla prossima all’Olimpico. (...) Certo, il nodo economico da sciogliere esiste. Dybala oggi percepisce 8 milioni netti e Ryan Friedkin ha dato indicazioni precise a Massara: abbassare il monte ingaggi senza però tradire le richieste tecniche di Gasperini. (...) E il piano sta prendendo forma: rinnovo biennale per la Joya con ingaggio fortemente ridotto, più che dimezzato, su una base fissa tra i 2,5 e i 3 milioni, cifre che saranno trattate in base anche ai risultati sportivi del club. (...)

(corsport)