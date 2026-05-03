Dybala, priorità alla Roma

Dybala aspetta la Roma. E mentre intorno a lui si moltiplicano voci, suggestioni e richiami argentini, la verità racconta altro: nessun assalto concreto del Boca Juniors, nessuna trattativa approfondita, nessuna accelerazione. La priorità resta una sola, chiarissima: continuare in giallorosso. Il punto di svolta arriverà dopo il confronto tra Gasperini e Friedkin. È lì che si decideranno strategie, gerarchie e futuro. Ma una cosa, intanto, sembra già scritta: il tecnico vuole tenersi stretto Dybala. Lo considera un uomo importante, un giocatore capace di accendere la luce anche in una squadra che dovrà cambiare pelle e trovare nuovi rinforzi in attacco. Paulo, per Gasp, è il valore aggiunto. [...] Intanto Paulo lavora, recupera, accelera. Dopo il lungo stop sta ritrovando condizione e ritmo, e la sensazione è che il momento del ritorno vero sia ormai vicino. Gasp studia la mossa: rischiarlo subito dal primo minuto contro la Fiorentina oppure conservarlo come arma devastante nella ripresa? La seconda ipotesi, oggi, appare la più probabile. Una Joya pronta a entrare a partita in corso, ad alzare il livello tecnico e l'adrenalina dell'Olimpico, per poi riprendersi una maglia da titolare contro il Parma. Sul futuro, invece, tutto resta sospeso. La Roma deve ancora definire alcune caselle dirigenziali, capire chi sarà il nuovo ds e soprattutto tradurre in fatti le indicazioni di Gasp. E Paulo? Aspetta. Senza forzature, ma anche senza nascondere la volontà di restare almeno un altro anno. Roma viene prima di tutto. Sono ore di riflessione, di confronti, di attesa. [...]

(Corsport)