Dybala, il rinnovo dopo il Verona

La notte del derby gli ha restituito il sorriso, ma non ancora la serenità. Perché Paulo Dybala si è preso l'Olimpico, si è preso gli applausi, i cori e l'amore di un popolo intero, ma il suo futuro resta ancora sospeso tra desideri, strategie e una trattativa che continua a vivere di pause, silenzi e attese. La Roma si gode la sua Joya. (...) Paulo la Roma l'ha aspettata, eccome se lo ha fatto.

Aspettata per mesi. Un contatto avviato circa un mese fa con Massara per iniziare a discutere il prolungamento, poi più nulla. Silenzio assoluto. Fino al ritorno in campo contro il Parma, quando Dybala si è ripreso la scena in campo e poi a fine partita, togliendosi qualche sassolino dallo scarpino e raccontando la situazione senza nascondersi. (...) Il peso della qualificazione in Champions cambierà inevitabilmente gli equilibri economici, progettuali, persino commerciali. Dybala il rinnovo lo avrebbe firmato già da tempo: ha manifestato fin da subito una disponibilità totale alla revisione al ribasso dell'ingaggio, diminuendo sensibilmente la parte fissa e aprendo così a un contratto strutturato con bonus legati a rendimento e presenze. Una scelta forte, quasi una dichiarazione d'amore. (...) Anche perché all'orizzonte c'è il centenario romanista, un appuntamento che nell'immaginario collettivo non può prescindere dalla presenza della Joya, dentro e fuori dal campo. (...) Il filo resta teso, ma nessuno sembra avere intenzione di strapparlo. Anche perché il derby ha ricordato a tutti quanto Dybala sia ancora il centro emotivo e tecnico della Roma, sotto gli occhi di Ryan Friedkin, tra l'entusiasmo di una tifoseria che chiede a gran voce un nuovo matrimonio.

(corsport)