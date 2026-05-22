Dybala, gli ultimi 90 minuti per la corsa Champions: poi la trattativa sul rinnovo

Prima Verona, poi il rinnovo. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma passa da qui: da una partita che vale la Champions e da una settimana successiva in cui club e giocatore capiranno se esistono davvero le condizioni per andare avanti insieme.

La decisione sul contratto dell'argentino, infatti, è rinviata alla fine del campionato. Per convenienza reciproca. La qualificazione in Champions cambierebbe gli equilibri economici del club e quindi anche il perimetro dentro cui discutere il nuovo accordo con l'argentino. È per questo che il confronto vero tra il club, il calciatore e il suo agente slitterà dopo l'ultima giornata: prima bisogna capire quale Roma ci sarà il 25 maggio, se una squadra rientrata dopo sette anni nell'Europa più ricca o un club costretto ancora una volta a fare i conti senza quei ricavi. In questo scenario, il campo pesa eccome. Dybala giocherà titolare anche a Verona dopo l'ottima prova nel derby: l'argentino sta bene e Gasperini è orientato a dargli di nuovo spazio dall'inizio. Il nodo è tutto lì: la Roma vuole capire quanto potrà spendere, Dybala vuole capire a quanto è disposto ad arrivare il club. E la qualificazione alla prossima Champions League sposta entrambe le cose. E allora Verona, all'improvviso, diventa molto più di una partita di campionato: è l'ultima curva di una stagione e insieme la premessa della prossima. La Roma, nelle sue idee, metterà sul tavolo un rinnovo di un anno a cifre molto più basse rispetto all'attuale contratto: una base fissa tra i 2 e i 2,5 milioni, da alzare con bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Oggi Dybala viaggia invece su uno stipendio da oltre 8 milioni netti. Insostenibile anche con i soldi della Champions. Ad oggi non ci sono firme né accordi definitivi. C'è piuttosto una pausa concordata, una specie di sospensione strategica. La Roma non ha chiuso la porta, Dybala non ha smesso di immaginarsi ancora nella capitale e Gasperini lo considera ancora una risorsa centrale. Ma prima viene Verona e la difesa del quarto posto. Poi arriverà il momento di parlare davvero di soldi, durata e futuro. Ed è per questo che domenica sera Dybala non giocherà solo per la classifica. Giocherà anche per regalarsi un futuro ancora con la maglia giallorossa.

(La Repubblica)