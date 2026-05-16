Droni, migliaia di agenti e steward: domani il Foro Italico sarà blindato

Il piano è pronto. La macchina operativa è entrata in azione già da ieri quando sono scattate le prime bonifiche nell'area circostante il Foro Italico e lo Stadio Olimpico. Perché è lì che domani arriveranno circa 70mila persone. Diecimila per gli Internazionali di tennis, 60mila per assistere al derby Roma-Lazio. (...) «Siamo capaci di fare qualsiasi cosa, anche gestire insieme due eventi di grande portata come il derby e gli Internazionali di tennis», aveva detto la scorsa settimana il questore di Roma, Roberto Massucci. E ora lo sta mettendo in pratica con il dispositivo di sicurezza definito ieri durante il tavolo insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Migliaia, infatti, le forze in campo per sorvegliare non solo la zona dello Stadio Olimpico e del Foro Italico, ma anche le aree del Centro dove sono solite ritrovarsi le tifoserie di Roma e Lazio. Sorveglieranno le zone sensibili via terra e dall'alto grazie al coinvolgimento dei piloti del I Reparto Volo, A garantire la sicurezza dello spazio aereo anche i droni: alcuni consentiranno un controllo in tempo reale inviando le immagini direttamente alla Sala operativa della Questura (...)

(Il Messaggero)