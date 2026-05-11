Domenica derby, il questore Massucci: "Giusto giocare lunedì"

IL TEMPO - Il derby di Roma? È ancora senza data. Continua infatti la querelle sull'orario tra autorità e Lega Calcio, che vuole la disputa del match di domenica alle 12.30, in contemporanea con tutte le altre partite della corsa per la Champions League. Non è dello stesso avviso il questore di Roma, Roberto Massucci: «Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby».

Da giorni è partito infatti il pressing per non disputare il derby e la finale maschile degli Internazionali a poche ore di distanza, con una polemica che si sta trascinando senza sosta. Anche perché la sfida tra Roma e Lazio non può essere giocata, per motivi di ordine pubblico, nelle ore notturne. Sembra difficile che alla fine prevalga la posizione della Lega (e quindi delle televisioni).