Dodo, prove di partenza. Quel «piace» sospetto sulla pagina della Roma

Un like che vale quasi quanto un indizio. E che, inevitabilmen-te, ha acceso ancora di più le voci di mercato attorno a Dodo. Il terzino della Fiorentina nelle scorse ore è finito al centro del tam tam social per aver messo «mi piace» a un post pubblicato dalla Roma il giorno dopo la qualificazione in Champions League. Uno scatto dalla sala mensa di Trigoria, con i giocatori giallorossi raccolti attorno a Gasperini durante un discorso alla squadra. (...) La Roma, in questo senso, è da tempo una delle società più attente alla situazione del brasiliano: la qualificazione alla prossima Champions rappresenta un richiamo forte per l'esterno e il profilo di Dodo piace da tempo per le caratteristiche tecniche perfette per il 3-4-2-1 di Gasperini. La Fiorentina in ogni caso non intende fare sconti sul giocatore: per sedersi a trattare serviranno almeno 15 milioni di euro.

(La Nazione)