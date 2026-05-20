Difensori goleador: diecireti dal terzetto titolare

Non solo Malen. Tra i tratti distintivi della Roma di Gasperini c'è sicuramente quello della partecipazione al gol. Soprattutto nella seconda parte di stagione, dopo un inizio balbettante dal punto di vista della media gol, i giallorossi nella seconda parte di stagione hanno migliorato i numeri e dopo il bomber olandese, Soulé (trascinatore del girone d'andata) e Wesley, ecco i difensori.

Non è un inedito per il tecnico piemontese che anche all'Atalanta ha sempre avuto buoni numeri realizzativi dal terzetto difensivo. Mancini, N'Dicka ed Hermoso, ovvero i titolari della retroguardia giallorossa, hanno raggiunto la doppia cifra in campionato. Dieci gol totali di cui 4 da Mancini e 3 rispettivamente dall'ivoriano e lo spagnolo. Tolto il gol contro il Parma dell'ex Atletico, curiosamente, tutti sono arrivati nel girone di ritorno. Dati che dimostrano sia la partecipazione totale della squadra alla manovra offensiva, sia l'abilità sui calci piazzati che in alcune gare chiave, come il derby, ha fatto la differenza.

A mancare sono stati i gol dei centrocampisti con qualche gioia sparsa per Cristante, Konè e Pisilli e il contributo di Pellegrini che ha calciato anche qualche rigore. Ma la pericolosità dei centrali difensivi a disposizione di Gasperini è stata una delle armi in più, soprattutto nella risalita finale dopo un inverno tra alti e diversi bassi. In queste ultime settimane la Roma è tornata a subire anche meno rispetto al recente passato a dimostrazione che la qualità nella difesa individuale resta.