Derby posticipato a lunedì sera. La Lega A presenta ricorso al Tar

LEGGO (F. BALZANI) - Il caso derby sta diventando una saga dai tratti tragicomici. La Lega Serie A, infatti, ieri ha proposto un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions (Napoli, Milan, Juventus e Como): anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli Internazionali alle 17,30. Un tentativo estremo per scongiurare il "rischio" di far slittare gran parte della penultima giornata a lunedì alle 20,45 come invece aveva ufficializzato martedì la Prefettura per evitare la concomitanza di due eventi enormi al Foro Italico. Un tentativo bocciato subito e che ieri ha creato molto malcontento tra i tifosi. Stanca dei continui rinvii la curva Sud ha deciso che si giocherà di lunedì i gruppi storici del settore rimaranno fuori dallo stadio. Proprio come i tifosi laziali che resteranno a Ponte Milvio in segno di protesta contro Lotito. La Lega nella sua nota aveva chiesto al Prefetto di rivedere la sua decisione, minacciando di adire a vie legali e in serata ha annunciato il ricorso al Tar. La Prefettura però non ha fatto passi indietro e, a meno di clamorose sorprese, («la proposta della Lega non è percorribile», hanno riferito fonti vicine al prefetto) il derby e tutto il penultimo turno della serie A si giocherà lunedì sera. Ieri le parti sono state in continuo contatto senza arrivare a una soluzione condivisa nonostante il tentativo di Simonelli: «Chiedere a 300 mila persone di andare alla partita durante un giorno lavorativo ci sembra un peso notevole e da parte nostra abbiamo cercato di fare il possibile per attenuarlo».