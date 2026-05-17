Derby, Gasp con Dybala e Malen. Incontro con i Friedkin per i rinnovi

Gian Piero Gasperini si approccia al derby con una serenità ritrovata, frutto di un lungo sfogo chiarificatore avuto con Ryan Friedkin. Il tecnico ha rimarcato quanto la vicinanza della proprietà sia vitale: «La presenza è fondamentale. Se i Friedkin sono qui, tutto funziona meglio e si va più veloci». Dopo le tensioni con Ranieri e Massara, l'allenatore si sente finalmente ascoltato e auspica che questo coinvolgimento dei vertici societari diventi costante, garantendo stabilità anche nella pianificazione del prossimo mercato estivo.

(...) Il futuro passa inevitabilmente dalla rincorsa Champions, un traguardo che per Gasperini farebbe la differenza soprattutto sul piano economico per la costruzione della squadra che verrà. Il tecnico considera l'eventuale quarto posto un risultato persino superiore alle richieste originali della proprietà. In questo contesto, Gasp spinge con decisione per la permanenza di Paulo Dybala: dopo la sfida con la Lazio è già in agenda un incontro tra la dirigenza e l’agente dell’argentino, Carlos Novel, per trattare il rinnovo del contratto.

Per il match odierno, Dybala partirà titolare al fianco di Malen, mentre resta in forte dubbio la presenza di Manu Koné. Pellegrini, indicato dal mister tra i possibili "uomini derby", è pronto a dare il suo contributo a gara in corso. (...) Nonostante il fastidio per l’orario insolito delle 12:00, Gasperini ha mostrato grande carica agonistica, non risparmiando una frecciata al collega Sarri: «Aveva detto che non si presentava...». La Roma è motivata e pronta a lottare per un piazzamento che cambierebbe le prospettive del club.

(Repubblica)