Derby e tennis: il maxipiano

Fatto l'accordo, non senza fatica e con sollecitazioni giunte da più dir-zioni - dalla politica ai club, con il sospetto che anche lo spauracchio degli ultras possa aver in qualche modo influito - è partita la rincorsa alle contromisure per fare in modo che il derby di domani fili liscio. La decisione di farlo giocare alle ore 12 è figlia, come è noto, di un patto tra Lega Calcio e Prefettura, dopo che quest'ultima aveva disposto il posticipo a lunedì sera a causa della contemporanea finale degli Internazionali di tennis e gli organizzatori del campionato avevano deciso di portare il responsabile dell'ordine pubblico in tribunale. La palla che il Tar ha passato all'Avvocatura dello Stato, giovedì pomeriggio, è diventata una patata bollente tale da indurre le partì a rivedersi, mettendo a punto un piano condivisione dei rischì. (...) Sono stati previsti dei corridoi di avvicinamento differenziati per l'afflusso dei tifosi del calcio e degli spettatori del tennis, favorendo modalità di animo e di esodo idonee. (...) I romanisti raggiungeranno l'Olimpico dal lungotevere Tahon de Revel e, quindi, dal Ponte Duca d'Aosta, con indirizzamento verso i varchi diPiazza Lauro de Rosis. Chi ha un biglietto in MonteMario invece transitare da Ponte della Musica, Lunga-tevere della Vittoria e Viale Angelico, per poi intraprendere Via del Gladiatori. Saranno 49.000 i supporters giallorossi. La medesima direttrice di avvicinamento sarà destinata ai fan del tennis (oltre 10330) che potranno raggiungere l'area del Foro attraverso l'accesso di Viale delle Olimpiadi e di Via Canevaro. (...) La supervisione aerea sarà affidata ai piloti del Reparto Volo e garantita da decine di droni, con il collegamento live delle immagini gestito dal centro che si trova nella sala operativa della Questura . (...)

(corsport)