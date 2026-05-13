Derby, è caso sull'orario. Si accende la polemica: "Siamo un paese ridicolo"

La decisione definitiva è arrivata al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza: il derby Roma-Lazio scivola a lunedì alle 20.45. Il prefetto Lamberto Giannini ha chiarito che la scelta è stata dettata da ragioni di ordine pubblico, vista la necessità di gestire con calma la finale degli Internazionali di tennis e la protesta dei tifosi laziali prevista fuori dallo stadio. (...) Nonostante la Lega di Serie A abbia annunciato il ricorso al Tar, il Prefetto ha difeso la legittimità dell'atto, spiegando che l'orario notturno in un giorno feriale è stato preferito per limitare l'impatto sul traffico cittadino.

(...) Il dispositivo di sicurezza dovrà blindare le aree calde intorno all'Olimpico, come piazza Mancini e ponte Duca d’Aosta, per evitare contatti tra le tifoserie. Lo spostamento è apparso come una correzione necessaria a un clamoroso errore di programmazione della Lega, che non aveva tenuto conto della contemporaneità tra la stracittadina e l'atto finale del torneo di tennis al Foro Italico.

Le reazioni della politica romana non si sono fatte attendere, con critiche frontali rivolte ai vertici del calcio. Durissimo il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi: "La scelta della Lega calcio di programmare il derby di Roma lo stesso giorno e quasi in coincidenza con la finale degli Internazionali ci fa capire la loro qualità intellettuale". (...) Foschi ha poi rincarato la dose in merito all'incertezza legata al ricorso al Tar: "Non siamo ancora certi di quando si giocherà, ma siamo tutti certissimi di vivere in un Paese ridicolo". Anche il presidente della Regione Rocca e Paolo Cento hanno parlato di gestione incomprensibile, mentre l'assessore Onorato ha ribadito che la sicurezza della città deve venire prima degli interessi televisivi.

(Repubblica)