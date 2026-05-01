Derby alle 12.30. La Lega di A conferma «Unico slot possibile»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'unica soluzione possibile. Il derby della Capitale in programma nella penultima giornata di campionato, si dovrebbe giocare domenica 17 maggio alle 12:30. A confermarlo è stato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione del progetto Road to Zero: «Cercheremo di evitare sovrapposizioni tra il derby e la finale degli internazionali (pre-vista per il pomeriggio, ndr). Allo stesso tempo, ci sono delle restrizioni da parte della pubblica sicurezza. Non si può giocare la sera e, quindi, l'unico orario disponibile è quello delle 12.30 Credo che sceglieremo quello, il derby merita la domenica».

Senza dimenticare, però, che nelle ultime due giornate di Serie A deve essere garantita la contemporaneità per le gare in cui sono impegnate squadre che competono per i medesimi obiettivi. Juventus, Como e Atalanta (che potrebbe staccarsi essendo 7 punti), al momento in lotta con la Roma per i posti in Europa, rischiano di giocare alle 12:30, ma anche Milan e Napoli qualora non consolidassero le proprie posizioni nelle prossime due giornate.