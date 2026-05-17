Derby a mezzogiorno poi la finale di Sinner. Foro Italico blindato

Roma è pronta. La macchina della sicurezza è in moto dalle prime ore della mattina per gestire l'afflusso di settantamila tifosi che oggi arriveranno al Foro Italico, culla dello sport romano e nazionale. Diecimila persone - sono le stime - per la finale maschile degli Internazionali di tennis, e sessantamila per il derby Roma-Lazio. Due eventi di peso, nella stessa giornata e nella stessa area. L'allerta è massima. (...) Per l'occasione, Atac ha fatto sapere che ci sarà un incremento delle corse per cinque delle linee di bus che raggiungono l'area del Foro, ovvero: 2, 69, 280, 446 e 910. Poi, verrà prolungato l'orario di servizio delle metropolitane fino all'una e trenta (la domenica generalmente chiudono alle 23.30). (...) Lasciare l'auto a casa potrebbe rivelarsi la scelta più vantaggiosa, perché nella giornata di oggi, per motivi di sicurezza, diverse strade e aree circostanti ai due siti saranno completamente off limits. È scattato fin dalle prime ore del mattino il piano sosta: divieto di parcheggio ad ampio raggio nella zona del Foro, dove saranno comunque allestite alcune aree dedicate agli spettatori. Il divieto viene esteso anche a piazzale Ankara, viale dello Stadio Flaminio, piazza Mancini, via Martino Longhi e lungotevere Flaminio. All'elenco si aggiungono poi piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante, piazza Monte Grappa e i lungotevere della Vittoria e Oberdan.

Dalle 7 del mattino e fino a «cessate necessità» sono chiuse al traffico anche un lungo elenco di strade. Viale Tor di Quinto sarà interdetto nel tratto compre-so tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz. Sbarrato anche lungotevere Diaz, tra largo Maresciallo Diaz, piazza Lauro De Bosis e Ponte Duca d'Aosta. Chiusi inoltre lungotevere Maresciallo Cadorna, lungotevere Federico Fellini, della Vittoria e Oberdan, oltre a piazzale Maresciallo Giardino.

Quanto ai tempi di riapertura, Atac in una nota precisa che dipenderanno "dalle indicazioni che arriveranno dal Centro per la gestione della sicurezza". Sempre per motivi di sicurezza, nel pomeriggio e comunque prima delle 17, è prevista anche la chiusura dell'ingresso tra viale dei Gladiatori e via Morra di Lavriano. Possono invece continuare ad accedere anche alle aree interessate dalle chiusure (oltre ai mezzi di soccorso e di pronto intervento, come di consueto) taxi e Nec, le auto condotte da steward, quelle con pass autorizzati e i veicoli dei residenti.

Via libera anche a moto, scooter, biciclette e ai mezzi dei servizi di sharing autorizzati da Roma Capitale. C'è poi un altro nodo su cui l'attenzione oggi sarà massima: l'afflusso e il deflusso degli spettatori. (...) Si è deciso di "pianificare e gestire dei corridoi di avvicinamento differenziati" per scongiurare "una sovrapposizione incontrollata dei flussi di pubblico, favorendo modalità di arrivo ed esodo idonee". Così, i tifosi della Lazio saranno indirizzati da Ponte Milvio verso il lato nord dello stadio e sul Lungotevere Maresciallo Diaz. Per la Roma il percorso passerà dal

Lungotevere Thaon di Revel e dal Ponte Duca d'Aosta fino ai varchi di piazza Lauro De Bosis. I settori Monte Mario saranno raggiungibili dal Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e viale Angelico, mentre il pubblico del tennis accederà dai varchi di viale delle Olimpiadi e via Canevaro.

(Il Messaggero)